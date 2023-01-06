Премьер Украины Шмыгаль призвал украинцев готовиться к аварийным отключениям света

Украинский премьер Денис Шмыгаль призвал граждан готовиться к возобновлению аварийных отключений света в стране.

6 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания украинского правительства заявил о том, что украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений света.

Шмыгаль пояснил, что тёплая погода позволила снизить нагрузку на украинскую энергосистему и привела к снижению потребления электричества, что позволило избежать аварийных отключений, однако на Украину надвигаются холода, с наступлением которых возрастёт потребление света, дефицит в энергосистеме увеличится.