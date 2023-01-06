Renault рассматривает возможность производства недорогих электромобилей в Индии
Renault не сиключает возможность создания электромобиля массового спроса в Индии, сообщили Рейтер два источника, знакомые с текущим положением дел.
Ожидается, что внедрение электромобилей будет быстро расти с небольшой базы.
Исследование Renault подчеркивает то, как французский автопроизводитель продвигает планы электрификации, несмотря на несостоявшиеся переговоры со своим партнером Nissan Motor об инвестициях в подразделение электромобилей.
Renault планирует выделить инвестиции на проект в Индии из других своих операций.
Опубликовано: Тарас Медведев
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