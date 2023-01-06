Renault рассматривает возможность производства недорогих электромобилей в Индии

Renault не сиключает возможность создания электромобиля массового спроса в Индии, сообщили Рейтер два источника, знакомые с текущим положением дел.

Ожидается, что внедрение электромобилей будет быстро расти с небольшой базы.

Исследование Renault подчеркивает то, как французский автопроизводитель продвигает планы электрификации, несмотря на несостоявшиеся переговоры со своим партнером Nissan Motor об инвестициях в подразделение электромобилей.

Renault планирует выделить инвестиции на проект в Индии из других своих операций.