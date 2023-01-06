Page Six: Особняк родителей в Билли Айлиш в Лос-Анджелесе ограблен
Дом родителей обладательницы премии "Оскар", "Грэмми", известной певицы Билли Айлиш в Лос-Анджелесе стоимостью 800 000 долларов.
Владельцами дома в районе Хайленд Парк являются родители исполнительницы Билли Айлиш Мэгги Бэрд и Патрику О'Коннеллу.
Особняк стоимостью 800 000 долларов был ограблен. О преступлении сообщили хозяева в 21:00 5 января.
В данный момент не озвучивается, что конкретно вынесли из дома, но арестован подозреваемый, лица которого на видео не видно.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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