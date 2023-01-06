Page Six: Особняк родителей в Билли Айлиш в Лос-Анджелесе ограблен

Дом родителей обладательницы премии "Оскар", "Грэмми", известной певицы Билли Айлиш в Лос-Анджелесе стоимостью 800 000 долларов.

Владельцами дома в районе Хайленд Парк являются родители исполнительницы Билли Айлиш Мэгги Бэрд и Патрику О'Коннеллу.

Особняк стоимостью 800 000 долларов был ограблен. О преступлении сообщили хозяева в 21:00 5 января.

В данный момент не озвучивается, что конкретно вынесли из дома, но арестован подозреваемый, лица которого на видео не видно.