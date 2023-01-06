Лоза обругал творчество молодых исполнителей в рамках последне Песни года

Прогулки в быстром темпе продлевают жизнь: это выяснили ученые из Японии

Не надо изобретать велосипед, всем давно известно: движение - это жизнь. Японцы лишь доказали это опытным путем, подбив данные статистики. Из чего стало понятно: даже обычная прогулка способна творить чудеса.

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