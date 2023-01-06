Лоза обругал творчество молодых исполнителей в рамках последне Песни года
Певец и композитор Юрий Лоза считает, что тесты песен современных артистов ужасны, а стихами их называть "кощунство".
Юрий Лоза в своем Телеграм-канале обругал творчество современных артистов.
Музыканту показалось кощунством называть тексты песен стихами, что все могли наблюдать на "Песне года", когда ведущие объявляли, кто написал музыку и слова к каждой композиции.
Тексты песен молодых исполнителей Лоза назвал потоком слов.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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