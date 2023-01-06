Лоза обругал творчество молодых исполнителей в рамках последне Песни года

APS
2023-01-06 18:10

Певец и композитор Юрий Лоза считает, что тесты песен современных артистов ужасны, а стихами их называть "кощунство".

Юрий Лоза в своем Телеграм-канале обругал творчество современных артистов.

Музыканту показалось кощунством называть тексты песен стихами, что все могли наблюдать на "Песне года", когда ведущие объявляли, кто написал музыку и слова к каждой композиции.

Тексты песен молодых исполнителей Лоза назвал потоком слов.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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