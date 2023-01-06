Сосед пришел в гости к берлинцам с бензопилой и коктейлем Молотова
Семейная пара в Берлине подверглась жестокому нападению соседа по площадке, которое стало реальным продолжением известного хоррора «Бензопила».
В ночь на пятницу в полицию обратилась 52-летняя жительница района Лихтенберг немецкой столицы и сообщила о нападении.
Когда на место происшествия прибыла полиция, то обнаружила покалеченных супругов. В квартире находился инструмент расправы – бензопила и горел фитиль на бутылке с зажигательной смесью.
Женщина не дождалась "скорой" и скончалась, ее супруга госпитализировали.
Как выяснилось в гости к супругам заглянул 34-летний сосед, который и учинил сцену из фильма ужасов в реалии.
Полиция выясняет причины произошедшего и сообщает, что во время операции один из сотрудников получил отравление угарным газом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Алексей Гладкий
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