Черная кошка стала причиной аварии, которая обошлась молодому водителю в 100 000 евро
В немецком Гессене 18-летний водитель не справился с управлением, когда дорогу перебежала черная кошка.
Его 20-летний пассажир внезапно поднял крик, из-за суеверия он требовал развернуть машину.
Неопытный молодой водитель вместо педали газа выжал тормоз и машину занесло на бордюр, а затем она ударилась о стену дома.
Молодые люди получили небольшие травмы, автомобиль перешел в разряд металлолома, а у дома появилась трещина.
Муниципальные власти насчитали ущерб в 100 000 евро, которые после необходимых процедур придется погасить суеверному экипажу.
Дорожная полиция сообщает, что кошка во время аварии не пострадала.
Опубликовано: Тарас Медведев
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