Черная кошка стала причиной аварии, которая обошлась молодому водителю в 100 000 евро

В немецком Гессене 18-летний водитель не справился с управлением, когда дорогу перебежала черная кошка.

Его 20-летний пассажир внезапно поднял крик, из-за суеверия он требовал развернуть машину.

Неопытный молодой водитель вместо педали газа выжал тормоз и машину занесло на бордюр, а затем она ударилась о стену дома.

Молодые люди получили небольшие травмы, автомобиль перешел в разряд металлолома, а у дома появилась трещина.

Муниципальные власти насчитали ущерб в 100 000 евро, которые после необходимых процедур придется погасить суеверному экипажу.

Дорожная полиция сообщает, что кошка во время аварии не пострадала.