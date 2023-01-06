WELT:  Marder без Leopard для Киева бесполезен

С решением о поставке Украине бронетранспортеров типа Marder список поставляемого тяжелого немецкого вооружения расширился.

Вместе с обещаниями спрос на тяжелые вооружения становится все более и более настойчивым, пишет обозреватель WELT.

«Потому что кунице нужен леопард», - констатирует издание.

После телефонного разговора с президентом США Джо Байденом канцлер Олаф Шольц отказался от блокирующей позиции.

Германия поставит 40 Marder на Украину в апреле, а США готовы перекинуть через океан боевые машины пехоты Bradley.

Днем ранее Франция уже объявила, что предоставит легкие танки AMX-10 RC. Эта модель представляет собой нечто среднее между танком-разведчиком и легким основным боевым танком.

«Так Киев получит еще больше оружия с Запада», - пишет обозреватель.

Все типы, которые сейчас получает Украина: будь то Marder, Bradley, BMP-1 или AMX-10 RC, имеют одну общую черту. Это легкие бронированные машины, коорые не способны устоять в танковом бою и подвержены ущербу из гаубиц.

По мнению обозревателя, эти поставки не смогут переломить ход событий на фронте.