Роналду не сможет выступить в начале чемпионата Саудовской Аравии из-за дисквалификации в Англии
Обладатель пяти Золотых мячей попал под санкции в конце ноября 2022 года, когда вырвал мобильный телефон у болельщика «Эвертона» во время матча Премьер-лиги.
Английская футбольная ассоциация тогда уточнила, что санкция будет применяться вне зависимости от места назначения Роналду, который разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед» и остался тогда без клуба.
«Дисквалификация будет применяться после того, как он будет официально зарегистрирован», — подтвердил официальный представитель клуба «Аль-Наср» в пятницу.
Роналду подписал контракт до 2025 года с саудовским клубом, который оценил трансфер в 200 миллионов евро с учетом рекламы.
Роналду еще не был зарегистрирован футбольными властями Саудовской Аравии.
«Аль-Насру» сначала нужно избавиться от одного из своих иностранных игроков, чтобы выполнить квоту иностранных граждан, разрешенную в чемпионате Саудовской Аравии (восемь на клуб).
Опубликовано: Тарас Медведев
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