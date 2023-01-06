В ООН позитивно оценили инициативу России о прекращении огня на Рождество

Замгенсека ООН Мартин Гриффитс заявил, что организация позитивно оценивает инициативу России о прекращении огня в зоне проведения спецоперации на Рождество.

6 января заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в своём аккаунте Twitter заявил о том, что объявление Россией режима прекращения огня в районе специальной военной операции с 12.00 6 января до 24.00 7 января является «долгожданной новостью» для организации.

Гриффитс добавил, что инициированное российской стороной Рождественское перемирие дало возможность направить колонну необходимой помощи людям, к которым ООН не смогло получить доступ из-за боевых действий.