Принц Гарри впервые рассказал о том, как лишился девственности

Принц Гарри рассказал о первом сексуальном опыте. Оказывается, партнерша была в 2 раза старше королевского отпрыска.

Девственность принц Гарри потерял, когда ему было 17 лет.

Примечательно, что сексуальной партнершей юноши оказалась дама в возрасте.

Близость у них была прямо в поле, рядом с пабом.

Гарри признался, что этого ужаса не забудет никогда, так как "старушка" обращалась с ним как "с молодым жеребцом" и даже позволила себе "отшлепать юношу по мягкому месту".