Зеленский провёл телефонный разговор с Олафом Шольцем
2023-01-06 19:26
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
6 января президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.
Зеленский уточнил, что в ходе беседы обсудил с Шольцем дальнейшее сотрудничество между Украиной и Германий для усиления украинской армии.
Помимо прочего глава киевского режима выразил немецкому канцлеру благодарность «за мощный оборонный пакет», который Берлин выделил Киеву, куда вошли 40 боевых машин пехоты Marder и батарея Patriot.
Опубликовано: Диана Мудреченко