Зеленский провёл телефонный разговор с Олафом Шольцем

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

6 января президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

Зеленский уточнил, что в ходе беседы обсудил с Шольцем дальнейшее сотрудничество между Украиной и Германий для усиления украинской армии.

Помимо прочего глава киевского режима выразил немецкому канцлеру благодарность «за мощный оборонный пакет», который Берлин выделил Киеву, куда вошли 40 боевых машин пехоты Marder и батарея Patriot.