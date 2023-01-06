Михаила Ширвиндта обманули мошенники

APS
2023-01-06 19:31

Ведущий Михаил Ширвиндта стал жерствой мошенников. Самое интересное, что звезда экрана не понял, как преступникам удалось его обмануть. Делом занялись стражи порядка.

Мошенник позвонил Михаилу Ширвиндту, представившись его другом и попросив срочно перевести ему 140 000 российских рублей.

Телеведущий без задней мысли сделал то, что от него требовали.

Позднее звезда экрана связался с другом, заподозрив неладное.

Пришлось обращаться в полицию.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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