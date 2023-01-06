Михаила Ширвиндта обманули мошенники
2023-01-06 19:31
Ведущий Михаил Ширвиндта стал жерствой мошенников. Самое интересное, что звезда экрана не понял, как преступникам удалось его обмануть. Делом занялись стражи порядка.
Мошенник позвонил Михаилу Ширвиндту, представившись его другом и попросив срочно перевести ему 140 000 российских рублей.
Телеведущий без задней мысли сделал то, что от него требовали.
Позднее звезда экрана связался с другом, заподозрив неладное.
Пришлось обращаться в полицию.
Опубликовано: Наталья Гончарова