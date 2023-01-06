Зеленский встретился с американскими сенаторами Джеком Ридом и Ангусом Кингом в Киеве

Владимир Зеленский сообщил, что лично встретился с американскими сенаторами Джеком Ридом и Ангусом Кингом в Киеве.

В пятницу, 6 января 2023 года, действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале сообщил, что провёл рабочую встречу с американскими сенаторами Джеком Ридом и Ангусом Кингом.

Во время встречи Зеленский обсудил с Ридом и Кингом нынешнюю ситуацию в Украине, а также попытался убедить сенатор Соединённых Штатов в том, что инициированное Российской Федерацией перемирие на Рождество якобы является «манипуляцией».