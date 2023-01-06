Дети Пригожина остались без жилья по вине своей матери, бывшей жены продюсера

Дмитрий и Даная Пригожины вынуждены снимать жилье, так как их мать и экс-супруга Иосифа Пригожина заложила 2-е квартиры в микроорганизации, оставив детей ни с чем.

Наследник Иосифа Пригожина от первого брака Дмитрий судился со своей матерью и микрофинансовой компанией. Суд молодой человек проиграл.

Дмитрий и Даная Пригожины несколько лет снимают жилплощадь из-за того, что их мать заложила квартиры, растранжирив деньги от залога.

В итоге обе квартиры стали имуществом микрофинансовой организации, а дети музыкального продюсера остались с носом.