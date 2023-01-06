Шаман из Ангарска уверен, что в 2023 году Аляска и Калифорния станут частью РФ
Российский шаман из Ангарска Артур Цыбиков уверяет, что в этом году Аляска и Калифорния станут частью России.
Заместителя Верховного шамана РФ Артура Цыбикова цитируют российские СМИ. Он заявил, что в "ближайшем будущем" Соединенные Штаты будут разделены на несколько частей, некоторые штаты будут иметь свой суверенитет.
А такие части страны, как Аляска и Калифорния, "вернутся в состав Российской Федерации", хотя Калифорния никогда в ее состав не входила. Заместитель верховного шамана РФ также рассказал о СВО на Украине.
По его мнению, Украина — "бедная, страдающая страна, наш сосед»" Однако он не уточнил, от кого страдает Украина.
"В нашей Российской Федерации есть рост и процветание. Весь мир будет смотреть, а наша Россия — локомотив восстания, развития русской цивилизации и спасения всего мира", — пояснил шаман.
По его словам, "больших переворотов в России не планируется", потому что страна "перешла развилку и набирает обороты". Артур Цыбиков является председателем религиозной организации города Ангарска. Он называет себя "верховным шаманом", а также «профессором». С 2018 года имеет статус заместителя Верховного шамана России. Известно, что он служил в спецназе.
Опубликовано: Николай Скира