Депутат Шаронов принял участие в акции Елка желаний и исполнил желание первоклассницы Полины Николаевой

Депутат Александр Шаронов, член "Единой России" принял участие "Елка желаний", исполнив мечту девочки из города Бор Полины Николаевой.

Первоклассница Полина Николаева получила в подарок компьютер, мягкую игрушку (символ 2023 года) и сладости из рук депутата Законодательного собрания Нижегородской области, члена президиума регионального политсовета "Единой России" Александр Шаронов Александра Шаронова.

Мечта школьницы исполнена в рамках всероссийской акции "Елка желаний".

Девочка рассказала, что ее любимый предмет в школе математика, а ноутбук ей необходим для дополнительных занятий по предмету.