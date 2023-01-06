Депутат Шаронов принял участие в акции Елка желаний и исполнил желание первоклассницы Полины Николаевой
2023-01-06 20:56
Депутат Александр Шаронов, член "Единой России" принял участие "Елка желаний", исполнив мечту девочки из города Бор Полины Николаевой.
Первоклассница Полина Николаева получила в подарок компьютер, мягкую игрушку (символ 2023 года) и сладости из рук депутата Законодательного собрания Нижегородской области, члена президиума регионального политсовета "Единой России" Александр Шаронов Александра Шаронова.
Мечта школьницы исполнена в рамках всероссийской акции "Елка желаний".
Девочка рассказала, что ее любимый предмет в школе математика, а ноутбук ей необходим для дополнительных занятий по предмету.
Опубликовано: Наталья Гончарова