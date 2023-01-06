Джиган и Самойлова купили 4-ую квартиру в районе Дубая для богачей
2023-01-06 21:14
Рэп-исполнитель Джиган и его супруга, модель Оксана Самойлова приобрели уже 4-ую квартиру на территории Дубая. Зачем так много?
Звездная пара Джиган и Оксана Самойлова считает, что приобретение недвижимости - лучшие инвестиции в будущее.
Отпраздновав Новый год со всем семейством, знаменитости занялись делами и отправились покупать квартиру.
Супруги остановили свой выбор на двухкоматных апартаментах в 100 м в кв. в престижном районе Дубая.
Опубликовано: Наталья Гончарова