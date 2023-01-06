В здании МИД России случился пожар

В здании МИД России произошел пожар. На месте работало несколько пожарных частей.

Информации о пострадавших нет. Видео акции пожарных опубликовала в Telegram-канале пресс-секретарь МИД Мария Захарова.

"В одном из зданий МИД в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Вероятная причина - короткое замыкание. На месте находятся сотрудники МЧС", - сообщила Мария Захарова, добавив, что возгорание произошло в подвальном помещении.

На опубликованной ею записи видно, что на месте работало не менее десятка пожарных расчетов. На данный момент возгорание ликвидировано.