Израиль вводит ответные санкции против Палестинской автономии после заседания СБ ООН

Израиль объявил в пятницу, 6 января, о принятии санкций против Палестинской администрации, чтобы заставить ее «заплатить цену» за шаг по рассмотрению ООН вопроса об израильской оккупации палестинских территорий.

Решение было принято в четверг на первом заседании кабинета безопасности нового правительства во главе с Биньямином Нетаньяху.

Правительство приняло решение предоставить семьям жертв палестинских нападений около 139 миллионов шекелей (37,3 миллиона евро), полученных из таможенных налогов от Палестинской администрации, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.