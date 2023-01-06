Украинские СМИ заявили, что в восточной части Украины объявлена воздушная тревога.

В пятницу ночью, 6 января 2023 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что в восточной части украинского государства звучит сирена воздушной тревоги.

На данный момент воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, однако официальной информации о взрывах в данных регионах нет.