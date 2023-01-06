НАТО и ЕС подпишут совместную декларацию о сотрудничестве 10 января

В НАТО сообщили, что альянс и Европейский союз подпишут третью совместную декларацию о сотрудничестве 10 января.

В пятницу, 6 января 2023 года, пресс-служба Североатлантического альянса на официальном веб-сайте анонсировала подписание декларации о сотрудничестве с Европейским союзом, подписание которой по неизвестным причинам откладывалось с 2021 года.

Отмечается, что подписание третьей совместной декларации генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, главой Европейского совета Шарль Мишель и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен должно состояться 10 января в 13:00 по мск в Брюсселе.