NYT: США в 2021 году уничтожили беспилотником машину с мирными афганцами и скрыли этот факт

Издание The New York Times опубликовало результаты расследования, согласно которым в 2021 году США скрыли факт атаки их беспилотника на автомобиля с мирными афганцами.

По данным журналистов, американский беспилотник нанес удар по машине Toyota Corolla, в которой находились мирные афганцы, включая троих детей.

Об ударе стало известно практически сразу, но военные США утверждали, что уничтожен автомобиль с террористами, перевозившими бомбу.

Через полторы недели было завершено расследование, однако его результаты не опубликовали. Инцидент произошел в августе 2021 года.