Издание Welt сообщает, что депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что правительство Германии приняло решение о поставках БМП Marder на Украину вопреки воле немцев.

По ее словам, такие действия способствуют эскалации украинского конфликта, который она назвала самым опасным со времен Второй мировой войны.

Вагенкнехт напомнила, что по данным опросов большая часть населения ФРГ выступает против расширения военной помощи Украине.

Она подчеркнула, что канцлеру Шольцу следовало использовать решение Путина о прекращении огня для дипломатических инициатив.