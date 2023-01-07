«Талибан» жестко ответил на признание принца Гарри в убийстве афганцев

И.о. советника главы МВД движения «Талибан» Анас Хаккани прокомментировал признание принца Гарри в убийстве афганцев.

В своей книге «Запасной» принц Гарри пишет, что во время военной службы в Афганистане убил 25 человек.

Хаккани напомнил, что убитые афганцы были не шахматными фигурами. Их возвращения ждали семьи.

Вместе с тем он признал, что далеко не все убийцы афганцев честно признаются в совершенных военных преступлениях.