Пентагон: Украина впервые получит американские самоходные артиллерийские установки

Заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер сообщила, что в новый пакет военной помощи Украине впервые войдут самоходные артиллерийские установки.

По ее словам, украинские военные получат 18 установок M109A6 Paladin калибра 155 мм, а также снаряды того же калибра.

В пакет помощи войдут самоходные гаубицы, обеспечивающие высокую маневренность.

Ранее в США сообщили, что следующий пакет военной помощи Украине станет самым крупным за время спецоперации.