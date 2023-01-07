Пентагон: Украина впервые получит американские самоходные артиллерийские установки
2023-01-07 01:30
Заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер сообщила, что в новый пакет военной помощи Украине впервые войдут самоходные артиллерийские установки.
По ее словам, украинские военные получат 18 установок M109A6 Paladin калибра 155 мм, а также снаряды того же калибра.
В пакет помощи войдут самоходные гаубицы, обеспечивающие высокую маневренность.
Ранее в США сообщили, что следующий пакет военной помощи Украине станет самым крупным за время спецоперации.
Опубликовано: Светлана Репина