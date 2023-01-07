Турция ведет с Россией переговоры о строительстве АЭС в Синопе

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил, что его страна ведет с Россией переговоры по поводу строительства атомной электростанции.

Он отметил, что этот объект планируется построить в провинции Синоп, он станет второй АЭС в Турции.

Министр уточнил, что изначально переговоры по поводу строительства станции велись с Японией, но сейчас в качестве партнера рассматривается Россия.

При этом Донмез уточнил, что если Турция не договорится с Россией, то переговоры о строительстве станции будут вестись с другой страной.