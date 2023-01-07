Генконсульство Турции в Марселе забросали коктейлями Молотова, курды задержаны

Генеральное консульство Турции в Марселе стало целью террористов в ночь с четверга на пятницу в него бросили несколько бутылок с коктейлями Молотова, сообщила полиция в пятницу, 6 января.

Инцидент произошел глубокой ночью, но звон разбитого стекла привлек внимание случайных свидетелей, которые обратились в экстренные службы.

Здание уже было частично охвачено огнем. Рядом были замечены четверо неизвестных.

Агенты из бригады по борьбе с преступностью южного подразделения Марселя (BAC Sud) задержали двух прохожих недалеко от места происшествия, от них «пахло серой», рассказали сотрудники полиции. При этом задержанные оказали сопротивление и один из них попытался убежать.

Беглец вскоре присоединился к еще двум подозреваемым, но полиция уже следила за ним и смогла задержать. Двоим подозреваемым удалось скрыться.

Полиция установила, что оба задержанных курдского происхождения и не исключено, что их акция имеет политический характер.

Нападение на дипмиссию произошло более чем через две недели после убийства трех человек в курдском культурном центре в Париже 23 декабря.

Курдская община обвинила после трагедии, режим президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в войне против Рабочей партии Курдистана (РПК), которая ведется и за рубежом.

