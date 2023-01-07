Маккарти приблизился к креслу спикера Конгресса, но голосов «за» все еще не хватает

Республиканцу Кевину Маккарти удалось в пятницу, 6 января, убедить некоторых трампистов поддержать его кандидатуру на пост спикера американского Конгресса, но усилия вновь оказались не достаточными.

Капитолий, атакованный два года назад сторонниками Дональда Трампа, погрузился в хаос иного типа, парализованный забастовкой консервативных депутатов.

Фаворит на смену Нэнси Пелоси на посту спикера Палаты представителей, Кевин Маккарти впервые добился значительного прогресса в выдвижении своей кандидатуры лишь на четвертый день переговоров.

Конгресс все еще парализован и не может принимать политические решения, так как без спикера невозможно его легитимное признание и приведение к присяге.