Фестиваль Элвиса Пресли в Австралии отметил 30 лет

Сотни подражателей Элвиса Пресли прошли парадом по главной улице Паркса в субботу, когда австралийский провинциальный город отпраздновал 30-летие фестиваля, посвященного памяти Элвиса Пресли.

Фестиваль проходит в небольшом городке, расположенном в 350 км к северо-западу от Сиднея.

Каждый год в начале января сюда приезжают 24 000 фанатов Элвиса, что почти в два раза больше местного населения.

В дополнение к концертным выступлениям, посвященным Элвису, феерия, приуроченная ко дню рождения «Короля», включает в себя художественные и фотовыставки, танцевальные уроки рок-н-ролла и вечера с викторинами, посвященными Элвису.

Хотя Паркс теперь известен как столица Элвиса в Австралии, организатор фестиваля Стил все еще считает, что некоторые местные жители скептически относятся к этому событию.