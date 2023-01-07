В Венесуэле девять человек умерли на праздники, употребив крафтовый алкоголь

Жители Чивакоа, сельскохозяйственной деревни в западной части Венесуэлы, прозвали фальсифицированный алкоголь, унесший жизни 9 человек во время празднования Нового года «медленной смертью».

Еще шестнадцать человек были госпитализированы, подтвердил губернатор Яракуй Хулио Леон, заявив об «отравлении этиловым спиртом кустарным продуктом, не одобренным органами здравоохранения».

Потребление таких недорогих крафтовых напитков получило широкое распространение, особенно в рабочих кварталах крупных городов и в деревнях в глубине страны из-за экономического кризиса.

В полиции рассказали, что после вечеринки в саду на столе оставались бутылки с желтоватой жидкостью, которая стала причиной смертельного отравления.

