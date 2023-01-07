США объявили о новом пакете помощи Украине в $3 млрд

Белый дом в пятницу, 6 января, объявил об очередном — самом крупном — пакете военной помощи Украине. Его стоимость превышает 3 миллиарда долларов, сообщает Reuters.

В пакет входят, в частности, БМП Bradley, а также самоходные гаубицы, машины MRAP, зенитные ракеты, противопехотные мины и боеприпасы. Кроме того, США выделит странам восточного фланга НАТО $680 млн в качестве компенсации за переданную Украине технику.

Из более чем 3 миллиардов долларов оборудование стоимостью почти 2,8 миллиарда долларов будет получено из запасов Министерства обороны. Кроме того, США выделят 225 миллионов долларов США на создание долгосрочного оборонного потенциала Украины и модернизацию украинской армии.

В четверг Белый дом заявил в своем заявлении, что лидеры США и Германии выразили совместную решимость продолжать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине до тех пор, пока это необходимо.

"Для этого США намерены поставить Украине БМП Bradley, а Германия - боевые машины пехоты Marder", - говорится в сообщении.