Ассоциация госслужащих ФРГ грозит правительству массовыми забастовками в госсекторе

APS
2023-01-07 10:20

Глава Немецкой ассоциации государственных служащих (DBB) Ульрих Зильбербах пригрозил правительству забастовками.

«Возможны многочисленные конфликты», — рассказал Зильбербах в интервью «Rheinische Post»: «Работодатели до сих пор не поняли, что в кризис нужно что-то делать для сотрудников».

По мнению профсоюзов, «предупредительными забастовками дело не ограничится». Не исключены многодневные митинги на площадях, отметил глава DBB. 

Коллективные переговоры для 2,5 миллионов федеральных и местных работников государственного сектора начнутся 24 января и, как ожидается, продлятся до конца марта. 

Профсоюзы DBB и Verdi ведут переговоры с основным требованием увеличить доходы в секторе в среднем на 10,5%, доплаты должны составить не менее 500 евро в месяц для каждого представителя сектора.
 

Опубликовано: Тарас Медведев







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