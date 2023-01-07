Ассоциация госслужащих ФРГ грозит правительству массовыми забастовками в госсекторе

Глава Немецкой ассоциации государственных служащих (DBB) Ульрих Зильбербах пригрозил правительству забастовками.

«Возможны многочисленные конфликты», — рассказал Зильбербах в интервью «Rheinische Post»: «Работодатели до сих пор не поняли, что в кризис нужно что-то делать для сотрудников».

По мнению профсоюзов, «предупредительными забастовками дело не ограничится». Не исключены многодневные митинги на площадях, отметил глава DBB.

Коллективные переговоры для 2,5 миллионов федеральных и местных работников государственного сектора начнутся 24 января и, как ожидается, продлятся до конца марта.

Профсоюзы DBB и Verdi ведут переговоры с основным требованием увеличить доходы в секторе в среднем на 10,5%, доплаты должны составить не менее 500 евро в месяц для каждого представителя сектора.

