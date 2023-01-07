Экс-президент BND озадачен методами вербовки сотрудников немецкой разведки российскими спецслужбами

Незадолго до Рождества был арестован начальник отдела «Технической разведки», который следит за цифровой связью BND.

Генеральный прокурор ведет расследование в отношении Карстена Л. по подозрению в государственной измене.

По словам экс-президента BND Августа Ханнинга, прежде всего необходимо ответить на эти вопросы: «Оставляла ли противостоящая служба какие-либо следы или использовала ли она определенный метод при вербовке? Были ли какие-то заметные путешествия или особенности его образа жизни?»

Для Штефана Мейстера из Немецкого совета по международным отношениям дело об измене в BND не стало неожиданностью.

«Россия давно выбрала Германию в качестве одного из главных объектов своей разведывательной деятельности. С началом войны против Украины они усилились. Но также верно и то, что опасность была преуменьшена политиками», - сказал эксперт.

Разоблачение подозреваемого в шпионаже в БНД до сих пор таит в себе множество загадок, считают источники издания. С началом СВО на Украине череда разоблачений китайских и российских шпионов в странах ЕС и НАТО обрела характер «охоты на ведьм».