Германия направила более 12 млрд евро помощи Украине в 2022 году

ФРГ предоставила военную и финансовую помощь Украине более 12 миллиардов евро в 2022 году.

В 2022 году Германия направила военную и финансовую помощь Украине на суму более 12 миллиардов евро, заявил федеральный канцлер Олаф Шольц в ходе телефонного переговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"В 2022 году федеральное правительство направило более 12 миллиардов евро на помощь Украине. Федеральный канцлер подтвердил непоколебимую солидарность Германии с народом Украины", - говориться в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее Олаф Шольц и Джо Байден договорились оказать Украине совместную военную помощь. Германия поставит Украине БМБ Marder и ЗРК Patriot, а США - БМП Bradley.