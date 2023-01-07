Германия и США согласовали новый пакет военной помощи Украине

ФРГ и США согласовали передачу Украине боевых машин пехоты Marder и Bradley, а также батареи ЗРК Patriot.

ФРГ и США согласовали пакет совместной военной помощи для Украины, сообщается на сайте пресс-службы Белого дома.

"Лидеры США и Германии выразили солидарность и решительность продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь Украине до тех пор, пока это необходимо. В рамках совместной помощи ФРГ поставит для украинской армии боевые машины Marder и зенитно-ракетные комплексы Patriot, в свою очередь США боевые машины пехоты Bradley", - говорится в публикации.

Военные инструкторы из Германии и США также займутся подготовкой украинских военных обращению с этим оружием.