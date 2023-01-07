В ФРГ полицейских забросали бутылками и петардами, когда они хотели разогнать вечеринку
2023-01-07 11:20
В Остхейм-фор-дер-Рен полицейских забросали бутылками и петардами, после того, как они потребовали прекратить вечеринку.
Правоохранителям также пришлось терпеть массовые оскорбления, о чем в субботу утром сообщила полиция.
Полиция была проинформирована около полуночи о беспорядках, вызванных вечеринкой с более чем 300 участниками. Когда прибыли экстренные службы, торжество было прервано с помощью объявлений по громкой связи.
На полицейских внезапно напала группа из 50 человек в возрасте от 17 до 25 лет. В конце концов ситуация была урегулирована, и были зафиксированы личные данные причастных к этому лиц.
Никто не пострадал. Полиция расследует нарушение общественного порядка.
Опубликовано: Тарас Медведев