В ФРГ полицейских забросали бутылками и петардами, когда они хотели разогнать вечеринку

В Остхейм-фор-дер-Рен полицейских забросали бутылками и петардами, после того, как они потребовали прекратить вечеринку.

Правоохранителям также пришлось терпеть массовые оскорбления, о чем в субботу утром сообщила полиция.

Полиция была проинформирована около полуночи о беспорядках, вызванных вечеринкой с более чем 300 участниками. Когда прибыли экстренные службы, торжество было прервано с помощью объявлений по громкой связи.

На полицейских внезапно напала группа из 50 человек в возрасте от 17 до 25 лет. В конце концов ситуация была урегулирована, и были зафиксированы личные данные причастных к этому лиц.

Никто не пострадал. Полиция расследует нарушение общественного порядка.