Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Рождеством Христовым

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных христиан страны с праздником Рождеством Христовым.

7 января пресс-служба президента Республики Беларусь на официальном веб-сайте сообщила о том, что Александр Лукашенко от всей души поздравил православных христиан страны с праздником Рождеством Христовым, пожелав каждой белорусской семье счастья и укрепления домашнего очага.

Лукашенко отметил, что главные христианские ценности – искренняя любовь к ближнему, мудрость, открытость, милосердие – были и остаются настоящей путеводной звездой для граждан Беларуси, которые всегда готовы протянуть руку помощи нуждающимся и разделить приятные моменты.