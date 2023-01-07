Вырубка лесов Амазонки подскочила на 150% в декабре

Вырубка лесов в бразильской Амазонии подскочила на 150% в декабре, последнем месяце правления Жаира Болсонару, по сравнению с декабрем 2021 года, согласно официальной статистике, опубликованной в пятницу, 6 января.

Спутниковые снимки показывают, что в прошлом месяце в бразильской части (60%) крупнейшего в мире тропического леса было уничтожено 218,4 км2 леса, согласно программе мониторинга DETER.

По данным государственного агентства INPE, площадь вырубленных лесов увеличилась более чем на 150% по сравнению с 87,2 км2, уничтоженными в декабре 2021 года.

Это третий худший месяц декабря с момента запуска программы DETER после 2017 и 2015 годов.

Жаир Болсонару, которого в прошлое воскресенье сменил левый президент Луис Инасиу Лула да Силва, вызвал лавину международной критики за уничтожение тропических лесов Амазонки, необходимых для борьбы с глобальным потеплением.