ООН призывает к «беспристрастному» расследованию убийства 28 человек в Буркина-Фасо

Верховный комиссар ООН по правам человека в субботу, 7 января, призвала переходные власти Буркина-Фасо провести «быстрое, беспристрастное и прозрачное» расследование убийства 28 человек.

Тюрк также хочет, чтобы Международный суд «привлек к ответственности всех виновных, независимо от их должности или звания».

Армейские подразделения обвиняются в убийстве 28 человек на северо-западе Буркина-Фасо в канун Нового года. Эта резня может вызывать дальнейшую конфронтацию между общинами в стране, которая страдает от джихадистского насилия с 2015 года.

Глава УВКПЧ направил письмо министру иностранных дел Буркина-Фасо в котором подчеркивает, необходимость мирного решения конфликта в стране.