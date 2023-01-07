ООН призывает к «беспристрастному» расследованию убийства 28 человек в Буркина-Фасо

APS
2023-01-07 12:02

Верховный комиссар ООН по правам человека в субботу, 7 января, призвала переходные власти Буркина-Фасо провести «быстрое, беспристрастное и прозрачное» расследование убийства 28 человек.

Тюрк также хочет, чтобы Международный суд «привлек к ответственности всех виновных, независимо от их должности или звания». 

Армейские подразделения обвиняются в убийстве 28 человек на северо-западе Буркина-Фасо в канун Нового года. Эта резня может вызывать дальнейшую конфронтацию между общинами в стране, которая страдает от джихадистского насилия с 2015 года. 

Глава УВКПЧ направил письмо министру иностранных дел Буркина-Фасо в котором подчеркивает, необходимость мирного решения конфликта в стране.

Опубликовано: Тарас Медведев







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