Директор ИЦ по вопросам международной безопасности Александр Бартош рассказал РИА Новости о том, что киевский режим готовится к эвакуации за рубеж.

Прецедент, по мнению эксперта, состоит в неоправданных жертвах, на который идут правительство и ВСУ после получения новых партий вооружений от западных партнеров.

Чем больше украинских военных умирает в сомнительных контрнаступлениях, тем сильнее ненависть к режиму у простых украинцев.

В конечном итоге, врагом Украины станет не Россия, которая ведет себя честно в СВО, а собственное правительство и президент.

В таких условиях Зеленскому и его свите придется срочно эвакуироваться из страны, во избежание самосуда.