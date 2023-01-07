Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что наступивший 2023 год однозначно будет лучше предыдущего.

7 января Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о том, что президент Республики Беларусь в ходе посещения храма во имя святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского с уверенностью заявил, что наступивший 2023 год, который объявлен годом мира и созидания, будет лучше предыдущего.

Лукашенко отметил факт того, что жизнь в Беларуси станет спокойнее, если в обществе не будет создаваться напряжение, ввиду чего белорусский лидер указал на необходимость совершения шагов для разрушения точек противостояния.