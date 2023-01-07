Собчак оскандалилась с сообщением, что будет после смерти Михалкова

Высказывания журналистки вызвали грандиозный скандал, но она попыталась пояснить свою позицию.

Пока знаменитый режиссер Никита Михалков в реанимации борется с тяжелой болезнью, а Россия переживает за кумира, Ксения Собчак порассуждала на тему роли мэтра в российской культуре. Причем сделала это в провокационном стиле, предположив, что же будет... после смерти деятеля культуры.

По мнению телеведущей, Никита Сергеевич - единственный из этой сферы, кто имеет доступ к Президенту России и даже олицетворяет для него саму культуру.

"Сейчас вся система выстроена под Никиту Сергеевича, причем во всех сферах близкие ему люди, - подчеркнула Ксения. - Его уход (надеюсь позже, но не раньше) будет, как смерть Сталина для такой области. Любимова, Бурляев и многие другие важные фигуры без Михалкова – совсем иное дело. Нового доступа к телу никто не даст. Кто способен занять это место? Никто".

О том, что данные рассуждения в самый разгар болезни неуместны и неэтичны, знаменитая блондинка, видно, не подумала. В начале обращения Собчак сразу предупредила: дескать, она желает режиссеру здоровья и долголетия. Но поклонников дежурная фраза не убедила, и грянул скандал.

"Собчак приготовилась к похоронам Михалкова", - почти единодушно решили журналисты, блогеры, рядовые пользователи соцсетей. "Язык - помело, мозгов - как у инфузории-туфельки", - это, можно сказать, самые мягкие эпитеты, прилетевшие в адрес ведущей после ее высказываний.

Но и Собчак не смолчала.

"Как быть с такими людьми? Что у них вместо головы и сердца? - вроде как искренне удивилась Ксения. - Пишешь ведь прямо: желаю здоровья, долголетия, надеюсь, позже случится его уход. Но нет: Собчак якобы желает смерти Никите Михалкову. Как королевство кривых зеркал".

Ведущая обвинила критиков в глупости и плохом образовании, а некоторых еще и в подлости, продажности.