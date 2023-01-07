Надгробия на христианском кладбище в Иерусалиме разрушили еврейские подростки

Полиция Израиля арестовала двух виновников погрома на христианском кладбище в Иерусалиме.

Вандалам 18 и 14 лет, и они приехали в священный город из центрального района Израиля.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как двое молодых людей толкают надгробие в форме креста и разбивают его о другие.

На подростках головные уборы известные, как цицит, что указывает на то, что они религиозные евреи. На участке недалеко от Старого города Иерусалима было повреждено более 30 могил.

Англиканская церковь Израиля, еврейские лидеры и религиозные лидеры из Великобритании осудили нападение на кладбище.