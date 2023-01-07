Пентагон заказал для Украины 14 систем VAMPIRE для борьбы с беспилониками на $40 млн

Министерство обороны США заключило с L3Harris Technologies Inc контракт на сумму 40 миллионов долларов на поставку 14 систем противодействия беспилотникам для поддержки сил безопасности Украины, сообщил оборонный подрядчик в пятницу.

Компания заявила, что ее модульный комплект ракетного оборудования ISR на поддонах (VAMPIRE), не зависящий от транспортных средств, позволит сухопутным войскам Украины нацеливаться, сбивать вражеские беспилотники и защищаться от наземных угроз.

По контракту L3Harris поставит четыре единицы VAMPIRE к середине 2023 года и еще десять к концу года.