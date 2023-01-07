Япония построит десятки складов боеприпасов и оружия вблизи Тайваня

Японские военные чиновники рассматривают план строительства десятков складов боеприпасов и оружия на отдаленных юго-западных островах в рамках подготовки к потенциальному кризису на Тайване, сообщает японская Nikkei Asia.

У Японии есть около 1400 складов боеприпасов по всей стране, но 70% из них находится на самом северном острове Хоккайдо, более чем в 2000 км от Японских островов в Восточно-Китайском море.

Специалисты по оборонному планированию стремятся распределить эти поставки, чтобы японские вооруженные силы, которым поручено защищать острова, граничащие с Китаем, имели лучший доступ к припасам, объясняет Nikkei Asia.

По оценкам Минобороны, сухопутным войскам потребуется около 90 дополнительных складов боеприпасов в течение следующего десятилетия, а военно-морским силам - около 40 дополнительных складов. Одно из предложений предполагает строительство почти 70 складов боеприпасов в течение ближайших пяти лет.

Nikkei Asia отмечает, что у Японии возникнут трудности с обеспечением вооружениями своих войск в случае затяжного конфликта. Боеприпасов у страны максимум на около двух месяцев.

В рамках расширения своего оборонного сектора Япония планирует потратить около 5 трлн иен (37,8 млрд долларов) на боеприпасы и управляемые ракеты в течение пяти лет, начиная со следующего финансового года, по сравнению с примерно 1 трлн иен в соответствии с предыдущим планом.