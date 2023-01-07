Принц Гарри обвинил короля Карла III в скупердяйстве и зависти

Принц Гарри обвинил своего отца Чарльза в том, что он завидует вниманию общественности к его жене Меган и невестке Кейт.

Чарльз опасался, что «новая и яркая» американская актриса может украсть у него всеобщее внимание, пишет Гарри в своих мемуарах «Spare» («Запасной»), которые неожиданно появились раньше срока (10 января) в книжных магазинах Испании.

Его отец «испытывал это раньше и не был заинтересован в том, чтобы это повторилось с ним снова», — пишет Гарри, имея в виду популярность своей покойной матери, принцессы Дианы. Ревность также является причиной того, что его отец сказал, что у него «не осталось денег», чтобы финансово поддерживать Гарри и его жену Меган.

Как сообщает Daily Telegraph, принц написал в своей биографии, что перед помолвкой с Меган отец спросил его, планирует ли актриса продолжать работать по профессии после свадьбы. Чарльз тогда сказал: «Мой дорогой сын, ты уже знаешь, что у нас не осталось денег».

Гарри считал, что его отец опасался, что у Меган есть потенциал «доминировать над монархией» и стать второй Дианой для публики и прессы.

По словам принца, Чарльз также завидовал тому вниманию, которое уделяли Уильяму и Кейт.

Сотрудники нынешнего короля однажды позаботились о том, чтобы Кейт не была сфотографирована с теннисной ракеткой на мероприятии, потому что «такое фото вытеснило бы отца и Камиллу со всех первых полос».