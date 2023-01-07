Прокуратура Берлина ведет более 1000 уголовных дел против климатических активистов

В прокуратуру Берлина сейчас поступило 1100 дел (по состоянию на 6 января) о продолжающихся действиях климатических демонстрантов, сообщил департамент юстиции Сената.

В 399 случаях производство было объединено, поскольку против одного и того же лица было выдвинуто несколько обвинений.

Согласно информации, в настоящее время открыто 164 процедуры. 130 дел были прекращены из-за недостаточности доказательств.

По данным судебной администрации, окружной суд Тиргартена уже вынес приговоры демонстрантам по 25 делам, как правило, за принуждение и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

12 решений являются окончательными, говорится в сообщении.