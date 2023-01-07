Китай начинает испытания новейшего суперавианосца

На китайском авианосце "Фуцзянь" появятся электромагнитные катапульты для самолетов. Этот авианосец должен вывести Китай в высшую лигу военно-морских держав.

"Фуцзянь" наполнен новейшими технологиями. Он будет приводиться в движение паровыми турбинами мощностью 220 000 л.с., которые будут приводить в движение электродвигатели, приводящие в движение мощные гребные винты.

Его самым большим преимуществом является наличие самой современной катапультной системы, которая позволяет самолетам взлетать с палубы авианосца. Китайцы впервые решили использовать инновационные электромагнитные катапульты (вместо паровых). Пока в соцсетях появились изображения, как китайский суперавианосец будет выглядеть в море.

Китайский суперавианосец был построен на шанхайской верфи. 17 июня 2022 года состоялась церемония его передачи ВМС Китая.

Американский военный аналитик Карл Шустер ожидает, что первые испытания китайского гиганта в открытом море состоятся весной 2023 года. После каждого ходового испытания авианосец будет возвращаться на верфь.

"Фуцзян"» — третий авианосец в состав ВМС Китая. Два других - "Ляонин" и "Шаньдун" - были построены по устаревшей советской технологии. Аналитики обращают внимание на его название.

Каждый из китайских авианосцев назван в честь одной из китайских провинций. Новейший суперавианосец был назван Фуцзянь в честь ближайшей к Тайваню провинции, расположенной сразу за Тайваньским проливом, отделяющим остров Тайвань от Китайской Народной Республики.