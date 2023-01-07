Новый спикер Палаты представителей Конгресса США избирался так долго впервые с 1855 года

Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти был избран спикером в пятницу вечером в ходе 15-го тура голосования.

Маккарти пошел на уступки, в том числе о сокращении бюджета, а также о реформах, ослабляющих позиции спикера и усиливающих влияние крайнего крыла партии.

Маккарти получил 216 голосов, а лидер демократов Хаким Джеффрис получил поддержку 212 конгрессменов. Шестеро коллег Маккарти по партии воздержались при голосовании. Новый спикер был выбран после 15 туров и четырех дней голосования. Это был первый подобный тупик с 1923 года и самый продолжительный с 1855 года.

Выход из тупика также был достигнут благодаря соглашению между Маккарти и группой его противников из крайнего крыла партии. Маккарти уступил, согласившись с тем, что только один конгрессмен должен будет объявить голосование, чтобы отстранить спикера от должности, и предоставив больше влияния правому крылу партии в Палате представителей.

Маккарти также согласился заморозить бюджетные расходы на уровне 2022 года. На практике это означает потенциальное сокращение оборонного бюджета, что встревожило некоторых партийных ястребов. Однако в конечном итоге, чтобы согласовать бюджет, республиканцам также придется общаться с демократами, контролирующими Сенат, и с президентом Джо Байденом.

По мнению Politico, это приведет к более сложным переговорам, т.е. об увеличении лимита долга, необходимого для избежания формального банкротства государства.

Кевин Маккарти, представляющий округ в Южной Калифорнии, является лидером республиканцев в Палате представителей с 2019 года. Он находится в руководстве партии с 2011 года и уже рассматривался кандидатом в спикеры в 2015 году.