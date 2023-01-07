Дидье Дешам остается у руля сборной Франции до ЧМ 2026 года

В субботу в официальном пресс-релизе Французская федерация футбола (FFF) сообщила о продлении контракта Дидье Дешама.

Еще в Катаре президент FFF выразил в интервью Figaro свое желание, чтобы Дидье Дешам продолжил свою миссию, начатую 9 июля 2012 года. Миссию, которая была ознаменована вторым в истории сборной титулом чемпиона мира в 2018 году.

«Я буду честен: я хочу, чтобы Дидье остался. Кто может быть лучше? И это говорит президент, а не друг», — признался Ноэль Ле Граэ.

Пока не известно согласится ли сам Дешам дальше тренировать сборную Франции после обидного поражения в Катаре от Аргентины.